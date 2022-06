19è festival de bandas Martel, 9 juillet 2022, Martel.

19è festival de bandas Martel

2022-07-09 – 2022-07-10

Martel 46600

5 EUR 5 Samedi 9 juillet 2022 et à partir de 18h30 : Début du festival

A partir de 19h30 : Paëlla

21h00 : Début du concours amical

00h30 Paquito géant sous les fossés

02h30 : On s’arrête et on recommence tout à l’heure…

Bonne nuit à tous les festayres !!!

Dimanche 10 juillet 2022 et à 10h30 : On recommence et c’est gratuit!!

11h00 : Animation du train touristique (Animation payante)

11h00 – 13h00 : Apéro Bandas, animation des bars, restaurants et commerces.

11h30 : Animation à la maison de retraite

13h00 – 15h30 : Pause repas

à partir de 15h30 : Grand bœuf musical avec remise des prix sous la halle

18h00 : Fin du festival

Sept Bandas animeront les rues, places et commerces de Martel et viendront concourir amicalement pour remporter les Marteaux d’or ! Samedi soir: repas sur place sur réservation. Entrée 5€ le samedi -dont 1€ de consigne

+33 6 87 04 22 81

