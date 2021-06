19e festival d’art contemporain : Les Nouvelles Métamorphoses – clôture La Mothe-Saint-Héray, 20 juin 2021-20 juin 2021, La Mothe-Saint-Héray.

19e festival d’art contemporain : Les Nouvelles Métamorphoses – clôture 2021-06-20 14:30:00 – 2021-06-20 Orangerie Allée de l’Orangerie

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

19e festival d’art contemporain : Les Nouvelles Métamorphoses à La Mothe Saint-Héray du 5 au 20 juin 2021

Ombres et lumières

Galeries ouvertes du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

Dimanche 20 juin à l’Orangerie

14h30 : conférence « La lumière sculpte et la statue devient Lumière car le parfait consiste en choses rondes » par Dany Io Sculpteur, diplômé en Histoire de l’Art

15h : Atelieravec Patrick Demoulin

17h : Finissage en musique avec piano et vibraphone

et remise des prix.

Entrée libre

Renseignements : www.lesnouvellesmetamorphoses.com

nouvellesmetamorphoses@gmail.com

