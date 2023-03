19e EDITION DU FESTIVAL CHEMINS DES ARTS Authiou Authiou Catégories d’Évènement: Authiou

Nièvre Authiou Ce festival de danse en milieu rural ayant lieu depuis 2005 le dernier week end de juillet permet de dynamiser la campagne nivernaise en provoquant des rencontres entre artistes de tous horizons et habitants du canton.

Pendant trois jours se succèdent des propositions singulières, véhiculant de l’audace, des émotions, des frissons dans un esprit de partage et de convivialité.

La programmation, bien qu’axée sur l’art chorégraphique, se veut résolument ouverte à toutes les histoires et aventures artistiques professionnelles.

Le festival accueille par ailleurs des artistes venus d’autres pays et d’autres cultures, afin de faire partager au plus grand nombre leurs univers artistiques.

Variété des propositions, diversité des écritures, mélange des styles : un parcours singulier permettant de découvrir chaque année les différentes facettes de la danse « contemporaine » actuelle à travers le regard avisé de nombreux chorégraphes.

Rendez-vous donc le dernier week-end de juillet pour la prochaine édition de ce singulier festival !

