19e édition du festival Brésil en Mouvements Cinéma Les 7 Parnassiens Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Du jeudi 28 septembre 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 23h30

samedi, dimanche

de 15h00 à 23h30

.Public adolescents adultes. payant

9 € tarif plein

6 € tarif – de 27 ans

7,50 € adhérent·e·s Autres Brésils

Pass 6 séances : 38,90 €, valable 6 mois

Les cartes UGC Illimité, Pathé Gaumont et fidélité Multiciné sont acceptées.

Une billetterie en ligne sera bientôt disponible.

Le festival Brésil en Mouvements aura lieu du 28 septembre au 1er octobre 2023 au cinéma Les 7 Parnassiens (14e). Pendant quatre jours, treize films majoritairement inédits en France seront proposés au public parisien. Des débats et des rencontres avec des réalisateur·trices et des acteur·trices important·es des luttes sociales font aussi partie de la programmation. Le BEM proposera également une programmation spéciale pour des publics de 12 à 18 ans (programme Jeunesse en mouvements).

Porté par l’association Autres Brésils, l’événement est un espace pour découvrir un cinéma engagé et novateur qui permet de comprendre et de questionner la société brésilienne d’hier et d’aujourd’hui tout en construisant des ponts entre la France et le Brésil à travers des enjeux politiques, sociaux et environnementaux. Cette approche permet d’établir un regard croisé entre la France et le Brésil. Du 28/09 au 14/10, le BEM proposera également une programmation spéciale pour des publics de 12 à 18 ans (programme Jeunesse en mouvements).

Les treize films de la sélection de la 19e édition de Brésil en Mouvements invitent à une réflexion sur les questions les plus pertinentes : résistances des peuples autochtones et des quilombolas, combats des mouvements féministes, racisme, discrimination LGBTQIA+, intolérance religieuse, crimes environnementaux, violences policières, entre autres.

Le film d’ouverture, A Invenção do Outro (L’Invention de l’autre, de Bruno Jorge), propose de bouleverser les perspectives fixes occidentales à partir de la rencontre de l’altérité. L’indigéniste Bruno Pereira mène l’une des missions de contact avec des peuples isolés les plus importantes jamais réalisées dans les profondeurs de la forêt amazonienne où il sera assassiné plus tard. Le but est de rétablir le contact entre deux groupes de l’ethnie isolée Korobu, séparés lors des conflits avec l’ethnie Matis.

La lutte contre le génocide et pour les droits des peuples autochtones, ainsi que la force de leur organisation politique, sont aussi représentées dans des films tels que Vãnh gõ tõ Laklãnõ ( de Barbara Pettres, Flávia Person, Walderes Coctá Priprá), Interior da Terra (L’intérieur de la terre, de Bianca Dacosta) et Vento na Fronteira (Le vent souffle la frontière, de Laura Faerman et Marina Weiss), notamment grâce à des histoires de femmes autochtones racontées par elles mêmes.

Le festival aura une invitée d’honneur : l’anthropologue et co-fondatrice d’ANMIGA (association de femmes autochtones affiliée à l’APIB – Association des Peuples Indigènes du Brésil) Braulina Aurora Baniwa. La militante des droits des autochtones interviendra lors de plusieurs débats.

Pour consulter la programmation complète, cliquez ici.

Cinéma Les 7 Parnassiens 98 Bd du Montparnasse 75014 Paris

Contact : https://www.autresbresils.net/Edition-2023 +33140091581 bem@autresbresils.net https://www.facebook.com/AssociationAutresBresils https://www.facebook.com/AssociationAutresBresils https://www.autresbresils.net/Consultez-la-programmation-du-festival-Bresil-en-Mouvements-2023

Autres Brésils Brésil en Mouvements lors de sa 18ème édition