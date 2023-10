Stage Nature & Montessori – 75019 19e Arrondissement Paris, 30 octobre 2023, Paris.

Stage Nature & Montessori – 75019 Lundi 30 octobre, 10h00 19e Arrondissement Tarifs : Tarif normal 350€ ; Pour elèves de l’école Montessori « Étincelle » 300€

Durant les vacances scolaires du lundi 30/10 au vendredi 03/11, on vous propose un stage Nature Montessori pour enfants de 4 à 10 ans, alternant des journées entières dans le parc des Buttes Chaumont et des demi-journées dans l’école Montessori « Étincelle »

Co animé par une éducatrice Montessori et une Passeuse de Nature.

Au programme :

Les secrets de Dame Nature distillés au gré des rencontres animales ou végétales, des Créations 100% Végétales, des jeux sensoriels, des Météos du Cœur, une Chasse au Trésor toute verte, du Yoga Nature, des moments Pépites&Épines, des cercles de gratitudes, des douches de dons, des bulles d’émotions… Se ressourcer Ensemble et Chacun, s’émerveiller toujours et encore, utiliser TOUS nos Sens, expérimenter beaucoup, attiser notre curiosité, jouer et rire aux éclats. Et pleins d’autres surprises pour découvrir la Nature de façon ludique et sensorielle, selon la pédagogie Montessori.

Durée : 1 semaine du lundi 30/10 au vendredi 03/11 De 9h à 17h30.

JOURNÉES COMPLÈTES prévues le lundi, mercredi et vendredi

APRES-MIDI à l’école Montessori le mardi et jeudi

Rdv à 9h00 dans le parc - Matinées dans la nature à VIVRE la Nature dans toutes nos cellules!

Observer, Sentir, Toucher, Écouter le Vivant.

Collation BIO fournis par Pouce (fruits frais et/ou secs)

Jeux libres ou guidés pour découvrir de façon ludique et sensorielle la Nature et les comportements des animaux

Déjeuner au parc tous les jours : pique nique fournis par les familles

Après-midi à l’école Montessori ou au parc. Atelier Créatif 100% Nature en intérieur ou extérieur.

Temps de partage des « Pépites & Epines » du jour. Cercle de gratitudes

Goûter philo ( et BIO ) fournis par Pouce - Départ du Parc OU de l’école Montessori à partir de 17H jusqu’à 17H30

Durée : 42h30

Activité organisée par Anne-Jeanne – Educatrice Nature/Educatrice Montessori

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-nature-and-montessori

19e Arrondissement 19e Arrondissement Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-nature-and-montessori »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-nature-and-montessori »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T10:00:00+01:00 – 2023-10-31T10:00:00+01:00

2023-10-30T10:00:00+01:00 – 2023-10-31T10:00:00+01:00

Nature spécial enfant