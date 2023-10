Exposition – Les mains d’or 19BIS Boulevard Michel Montaigne Périgueux, 16 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Cette exposition en grand format mettra en lumière le talent et le savoir-faire exceptionnel des artisans à travers des photographies captivantes.

Manu Allicot, photographe renommé et auteur de ces magnifiques photos, est un artiste émérite de renommée internationale. Deux fois finaliste du prestigieux concours du meilleur ouvrier de France en photographie d’art, il a également remporté de nombreux awards internationaux en photo reportage et paysages.

À travers ses photographies, vous aurez l’occasion d’entrer dans l’univers fascinant des mains d’artisans qui façonnent avec passion et précision des œuvres d’art uniques. Chaque cliché mettra en valeur la virtuosité et l’expertise de ces professionnels, tout en exprimant leur amour du métier.

Rejoignez-nous pour admirer ces mains d’or qui œuvrent avec passion et talent pour préserver notre patrimoine artisanal..

2023-10-16 fin : 2023-12-15 12:00:00. EUR.

19BIS Boulevard Michel Montaigne Palais de Justice

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This large-format exhibition showcases the talent and exceptional craftsmanship of our artisans through captivating photographs.

Manu Allicot, renowned photographer and author of these magnificent images, is an internationally renowned artist. Twice a finalist in the prestigious meilleur ouvrier de France competition in art photography, he has also won numerous international awards in photojournalism and landscapes.

Through his photographs, you’ll have the opportunity to enter the fascinating world of craftsmen’s hands, shaping unique works of art with passion and precision. Each shot highlights the virtuosity and expertise of these professionals, while expressing their love of the craft.

Join us in admiring these golden hands who work with passion and talent to preserve our craft heritage.

Esta exposición de gran formato mostrará el talento y las excepcionales habilidades de nuestros artesanos a través de cautivadoras fotografías.

Manu Allicot, el reputado fotógrafo que está detrás de estas magníficas fotos, es un artista de renombre internacional. Dos veces finalista del prestigioso concurso meilleur ouvrier de France de fotografía artística, también ha ganado numerosos premios internacionales de reportaje fotográfico y paisajes.

A través de sus fotografías, tendrá la oportunidad de adentrarse en el fascinante mundo de las manos de los artesanos que dan forma a obras de arte únicas con pasión y precisión. Cada instantánea mostrará el virtuosismo y la maestría de estos profesionales, al tiempo que expresará su amor por el oficio.

Únase a nosotros para admirar estas manos de oro que trabajan con pasión y talento para preservar nuestro patrimonio artesanal.

Diese großformatige Ausstellung wird das Talent und das außergewöhnliche Können der Handwerker durch fesselnde Fotografien hervorheben.

Manu Allicot, renommierter Fotograf und Autor dieser wunderschönen Fotos, ist ein herausragender Künstler von internationalem Ruf. Er war zweimal Finalist des renommierten Wettbewerbs « Best Worker of France » in der Kunstfotografie und hat außerdem zahlreiche internationale Auszeichnungen in den Bereichen Reportage- und Landschaftsfotografie gewonnen.

Durch seine Fotografien haben Sie die Möglichkeit, in die faszinierende Welt der Handwerkerhände einzutauchen, die mit Leidenschaft und Präzision einzigartige Kunstwerke herstellen. Jede Aufnahme wird die Virtuosität und das Fachwissen dieser Fachleute hervorheben und gleichzeitig ihre Liebe zum Handwerk zum Ausdruck bringen.

Begleiten Sie uns, um diese goldenen Hände zu bewundern, die mit Leidenschaft und Talent daran arbeiten, unser handwerkliches Erbe zu bewahren.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Communal de Périgueux