Crime au palais à Périgueux, menez l’enquête ! 19BIS Boulevard Michel Montaigne Périgueux, 4 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

« Crime au palais à Périgueux, menez l’enquête » est une animation organisée par le palais de Justice de Périgueux.

A l’occasion de la Nuit du droit, des gendarmes, des magistrats et des avocats vous dévoileront l’envers du décor d’un crime. A la fin de la rencontre, les enquêtes n’auront plus de secrets pour vous.

La Nuit du droit est un événement annuel organisé en France le 4 octobre, date anniversaire de la Constitution de la Cinquième République. Elle vise à sensibiliser le grand public au droit, à ses principes et à ses institutions.

Au cours de cette soirée, des milliers d’événements sont organisés dans toute la France, à destination de tous les publics.

Trois séances gratuites auront lieu à 19h00, 19h45 et 20h30.

Inscription obligatoire au 05 53 06 39 33 (CDAD 24)..

2023-10-04

19BIS Boulevard Michel Montaigne Palais de Justice

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Crime au palais à Périgueux, menez l’enquête » is an event organized by the Périgueux courthouse.

As part of the Nuit du Droit (Night of Law), gendarmes, magistrates and lawyers will take you behind the scenes of a crime. By the end of the event, you’ll know all there is to know about investigations.

La Nuit du droit is an annual event organized in France on October 4, the anniversary of the Constitution of the Fifth Republic. Its aim is to raise public awareness of the law, its principles and institutions.

During the evening, thousands of events are organized throughout France, aimed at the general public.

Three free sessions will take place at 7:00 pm, 7:45 pm and 8:30 pm.

Registration required on 05 53 06 39 33 (CDAD 24).

« Crime au palais à Périgueux, menez l’enquête » es un acto organizado por el tribunal de Périgueux.

En el marco de la Noche de la Ley, policías, magistrados y abogados le llevarán entre los bastidores de un crimen. Al final de la velada, sabrá todo lo que hay que saber sobre la investigación.

La Nuit du droit es un acontecimiento anual organizado en Francia el 4 de octubre, aniversario de la Constitución de la V República. Su objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre el derecho, sus principios y sus instituciones.

Durante la noche se organizan miles de actos en toda Francia, dirigidos a públicos muy diversos.

Se celebrarán tres sesiones gratuitas a las 19.00, 19.45 y 20.30 horas.

Inscripción previa en el 05 53 06 39 33 (CDAD 24).

« Crime au palais à Périgueux, le conduire l’enquête » (Verbrechen im Palast in Périgueux, führen Sie die Ermittlungen) ist eine vom Justizpalast in Périgueux organisierte Veranstaltung.

Anlässlich der Nacht des Rechts werden Sie von Gendarmen, Richtern und Anwälten über die Hintergründe eines Verbrechens aufgeklärt. Am Ende der Veranstaltung werden Sie keine Geheimnisse mehr vor den Ermittlungen haben.

Die Nacht des Rechts ist eine jährliche Veranstaltung, die in Frankreich am 4. Oktober, dem Jahrestag der Verfassung der Fünften Republik, stattfindet. Sie soll die breite Öffentlichkeit für das Recht, seine Grundsätze und seine Institutionen sensibilisieren.

Im Laufe dieser Nacht finden in ganz Frankreich Tausende von Veranstaltungen statt, die sich an alle Bevölkerungsgruppen richten.

Drei kostenlose Vorführungen finden um 19.00 Uhr, 19.45 Uhr und 20.30 Uhr statt.

Anmeldung erforderlich unter 05 53 06 39 33 (CDAD 24).

