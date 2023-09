Journées Européennes du Patrimoine – Palais de Justice 19BIS Boulevard Michel Montaigne Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Le palais de justice de Périgueux est classé monument historique.

Il vous accueille sur RDV le samedi 16 septembre. N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 05.53.06.39.33..

2023-09-16

19BIS Boulevard Michel Montaigne Tribunal Judiciaire de Périgueux

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Périgueux courthouse is a listed historic monument.

It will be open to visitors by appointment on Saturday September 16. Please call 05.53.06.39.33 to make an appointment.

El Palacio de Justicia de Périgueux es un monumento histórico protegido.

Se podrá visitar con cita previa el sábado 16 de septiembre. Llame al 05.53.06.39.33 para concertar una cita.

Der Justizpalast von Périgueux steht unter Denkmalschutz.

Er empfängt Sie am Samstag, den 16. September, nach vorheriger Anmeldung. Zögern Sie nicht, einen Termin unter der Nummer 05.53.06.39.33 zu vereinbaren.

