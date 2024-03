19A21 Savak Limoges Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, lundi 15 avril 2024.

19A21 Savak Limoges Centre Culturel Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

À 19h

Durée 2h

Un concert Hiero Limoges Accueil CCM

Savak est un groupe de Brooklyn, dont les membres sont issus de groupes tels que Obits, The Make-Up, Holy Fuck, The Cops et bien d’autres. Quatre musiciens qui, en six albums depuis 2015, partagent leur monde tel qu’ils le voient, sans avoir peur d’écrire sur la politique ou leurs propres défauts, sans avoir peur de célébrer l’amour.

Inscriptions et réservations via le site (en lien) 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 19:00:00

fin : 2024-04-15 21:00:00

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement 19A21 Savak Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Limoges Métropole