1997 FASHION BIG BANG* Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris, 7 mars 2023, Paris.

Du mardi 07 mars 2023 au dimanche 16 juillet 2023 :

jeudi

de 10h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. payant

De 13 à 15 euros

Le Palais Galliera organise, du 7 mars au 16 juillet 2023, une exposition dédiée à l’année 1997, une année décisive dans l’histoire de la mode contemporaine.

A la fois consécration de la mode des années 1990 et charnière vers le nouveau millénaire, 1997 voit l’enchaînement effréné de collections, de défilés, de nominations, d’inaugurations et d’événements qui dessinent l’échiquier de la mode tel qu’on le connait aujourd’hui. Cet impact est tel que 1997 pourrait être considérée comme le lancement de la mode du XXIe siècle.

L’année se distingue par des collections emblématiques : les corps déformés par Comme des Garçons avec la collection « Body Meets Dress, Dress Meets Body », les vêtements conceptualisés par Martin Margiela avec la collection « Stockman », ou encore les canons de la beauté masculine redéfinis par Raf Simons avec la collection « Black Palms »…

Le magazine Vogue Paris définit la saison haute couture printemps-été 1997 comme le « Big Bang » dont Paris avait besoin pour retrouver sa place de capitale internationale de la mode, à une époque de crise économique et de forte concurrence mondiale. L’année 1997 est, en effet, un millésime avec l’entrée en haute couture des créateurs stars des années 1980, comme Jean Paul Gaultier et Thierry Mugler, tandis qu’une nouvelle génération de créateurs britanniques s’empare de maisons historiques françaises, à l’instar d’Alexander McQueen chez Givenchy et de John Galliano chez Christian Dior.

Le phénomène de mondialisation s’accélère, préfigurant les années 2000 et 2010. De jeunes directeurs artistiques alors peu connus émergent, seuls ou à la tête de grandes maisons : Hedi Slimane, Stella McCartney, Nicolas Ghesquière, Olivier Theyskens… Des noms qui façonnent encore la mode actuelle.

Enfin, toute une suite d’événements marque le commencement d’une ère nouvelle, comme l’inauguration du concept-store Colette, épicentre de la mode pendant 20 ans, ou une rupture avec, par exemple, la disparition tragique de Gianni Versace.

Le parcours chronologique réunit plus de 50 silhouettes issues des collections du Palais Galliera, de prêts de musées, de collectionneurs internationaux et de maisons de mode. Il est enrichi par autant de vidéos et de documents d’archive inédits.

L’exposition 1997 Fashion Big Bang est une invitation à vivre ou à revivre les événements les plus marquants qui ont rythmé cette année « explosive » dans l’histoire de la mode.

Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris

Contact : https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr

© Paris Musées / Palais Galliera, Paris Martin Margiela, ensemble veste jean et semelles de tabis, collection « Stockman », Prêt-à-porter Printemps-été 1997 Martin Margiela, jeans jacket and tabi soles set, « Stockman » collection, Spring-Summer 1997 Collection du Palais Galliera, Paris