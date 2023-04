Festival International de l’Air 1996 Boulevard de la mer, 21 octobre 2023, Fréjus.

Rendez-vous incontournable de l’automne azuréen, le Festival International de l’Air déploie son éventail de propositions au-delà des générations et des frontières et prendra son envol pour une édition débordante d’énergie et de créativité..

2023-10-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-22 18:00:00. .

1996 Boulevard de la mer Base Nature François Léotard

Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The International Air Festival is a not-to-be-missed event in the autumn on the Côte d’Azur, with a range of events that transcend generations and borders, and will be taking flight for an edition bursting with energy and creativity.

Cita ineludible del otoño en la Costa Azul, el Festival Internacional del Aire despega en una edición cargada de energía y creatividad.

Das Internationale Luftfestival, ein unumgänglicher Termin im Herbst an der Côte d’Azur, entfaltet sein Angebotsspektrum über Generationen und Grenzen hinweg und hebt zu einer Ausgabe ab, die vor Energie und Kreativität nur so sprüht.

Mise à jour le 2022-11-28 par Office de tourisme de Fréjus