1994 2024 30e Anniversaire du Musée de la percée du Bocage Saint Martin des Besaces Souleuvre en Bocage, samedi 1 juin 2024.

1994 2024 30e Anniversaire du Musée de la percée du Bocage Saint Martin des Besaces Souleuvre en Bocage Calvados

Vendredi

Le Musée de la Percée du Bocage est né de la volonté de Jean Ménard qui en 1944 se mit à fleurir les tombes des soldats britanniques. Les années ont passé et après avoir recherché les hommes qui l’ont libéré, une exposition est établie en 1983 dans les combles de l’école.

En 1994 le musée est inauguré. Pour le 80e, le musée organise une exposition temporaire sur son histoire et celles des Vétérans. L’année sera ponctuée d’animations et cérémonies diverses retraçant l’opération Bluecoat.

Le Musée de la Percée du Bocage est né de la volonté de Jean Ménard qui en 1944 se mit à fleurir les tombes des soldats britanniques. Les années ont passé et après avoir recherché les hommes qui l’ont libéré, une exposition est établie en 1983 dans les combles de l’école.

En 1994 le musée est inauguré. Pour le 80e, le musée organise une exposition temporaire sur son histoire et celles des Vétérans. L’année sera ponctuée d’animations et cérémonies diverses retraçant l’opération Bluecoat. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-09-30

Saint Martin des Besaces 5 Rue du 19 Mars 1962

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie

L’événement 1994 2024 30e Anniversaire du Musée de la percée du Bocage Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2024-02-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie