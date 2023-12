Visite guidée de la Maison de l’Émail 199 Bis Rue de la République Hauts de Bienne Catégories d’Évènement: Hauts de Bienne

Jura Visite guidée de la Maison de l’Émail 199 Bis Rue de la République Hauts de Bienne, 26 décembre 2023, Hauts de Bienne. Hauts de Bienne Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 15:00:00

fin : 2023-12-26 16:00:00 . La Maison de l’Email de Morez maintient et développe un savoir faire unique, venez en apprendre plus sur l’émaillerie sur métaux grâce aux visites guidées ! Sur réservation auprès de l’office de tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne. EUR.

199 Bis Rue de la République Maison de l’Émail

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA MOREZ Détails Catégories d’Évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Code postal 39400 Lieu 199 Bis Rue de la République Adresse 199 Bis Rue de la République Maison de l'Émail Ville Hauts de Bienne Departement Jura Lieu Ville 199 Bis Rue de la République Hauts de Bienne Latitude 46.5322651 Longitude 6.0089117 latitude longitude 46.5322651;6.0089117

199 Bis Rue de la République Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts-de-bienne/