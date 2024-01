JEWEL USAIN 1988 LIVE CLUB Rennes, jeudi 14 mars 2024.

Révélation « à surveiller » depuis ses premières apparitions musicales, Jewel Usain ne cessede surprendre. Les projets s’enchaînent depuis 2018, les critiques sont excellentes et sonenvie de se développer à plus grande échelle s’accroît. Après avoir multiplié les apparitions,le MC du Val d’Oise a su s’imposer dans le paysage du rap français.Les années 2020 et 2021 ont été charnières pour l’artiste, notamment via le projet « ModeDifficile » et les morceaux Skateboard, CTRL & Bruce Lee. L’image est soignée, les textesprécis et l’interprétation au micro comme à la caméra permettent à Jewel de se démarquer.L’année 2023 s’annonce comme un tournant pour Jewel qui signe dans le label PhantomMusic et s’apprête à sortir son premier album.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:00

1988 LIVE CLUB 27 PLACE DU COLOMBIER 35000 Rennes 35