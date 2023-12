JEY BROWNIE 1988 LIVE CLUB Rennes, 18 janvier 2024, Rennes.

Jey Brownie sait tout faire. Il est de ces artistes qui s’épanouissent dans la diversité et la versatilité musicale, que l’on ne peut cantonner à un genre. C’est dans son ADN, certes, mais également dans sa nouvelle mixtape, Faits divers. Conçu en étroite collaboration avec le producteur Flem, ce projet montre que le chanteur originaire de Kinshasa peut prendre la lumière tout en s’épanouissant dans les sonorités ténébreuses, sait faire jaillir les mélodies au milieu de la gravité. Le parti pris est osé. Mais les quatorze titres de Fait divers montrent une chose : Jey Brownie ne connaît aucune limite.Après son premier EP intitulé Exorde et paru en 2022, le voici qui change donc de direction sans sourciller, sans faiblir. Son désir d’explorer la noirceur ne pouvait pas trouver meilleur support que Flem, architecte sonore du collectif 667 et fidèle équipier du rappeur Freeze Corleone. Lorsqu’il s’agit de convoquer les méandres de la Drill, les basses nébuleuses, c’est lui qu’il faut invoquer. Cette patte unique tranche superbement avec la voix douce et limpide de Jey Brownie, provoque un contraste rarement entendu. Et donne de la puissance aux morceaux, leur confère un équilibre, une force.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:00

1988 LIVE CLUB 27 PLACE DU COLOMBIER 35000 Rennes Ille-et-Vilaine