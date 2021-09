Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “1984 : la pensée d’un roman” par Jean-Jacques Rosat Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Plusieurs nouvelles traductions y compris dans la Pléiade, offrent aux lecteurs l’occasion de relire 1984, et de retrouver l’univers implacable qui a tant frappé les imaginations depuis la publication du roman d’Orwell. S’agit-il uniquement d’une dystopie ? Jean-Jacques Rosat soutient que 1984, parce qu’il est un roman, offre une compréhension sans égale des totalitarismes passés, présents et futurs. Avec les outils de la fiction et de la satire, Orwell affronte une question introuvable dans les traités philosophiques ou socio-historiques : à quoi rêvent les oligarques ? Les systèmes de pouvoir totalitaire ne naissent pas de forces anonymes, mais de volontés et d’imaginations très humaines.

Plusieurs nouvelles traductions offrent aux lecteurs l'occasion de relire 1984. S'agit-il uniquement d'une dystopie ? J.-J. Rosat soutient que 1984 offre une compréhension des totalitarismes.

