1984-1987, Portraits Pont-Aven André Mérian Zoème Marseille 6e Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

André Mérian décide de revisiter ses archives, des portraits inédits viennent alors s’ajouter à ce corpus. L’exposition à Zoème réunit 40 des 83 portraits dont est constitué 1984-1987, Portraits Pont-Aven .

En 1984, André Mérian s’installe comme artisan photographe à Pont-Aven, en Bretagne. Dans l’atelier de l’Aven, il réalise des photographies d’identité et des portraits de commande. Le protocole est toujours le même : le modèle est situé devant un fond neutre et photographié au polaroid ou au moyen format en lumière naturelle.



Peu à peu surgit l’idée de détourner ces images de commande pour en faire la base d’un travail de portrait en noir et blanc. Le pari du photographe est double : il s’agit en même temps de saisir la singularité des modèles, avec leur regard comme point focal de chaque image ; et de dresser, avec l’imaginaire qu’ils convoquent, une sorte de portrait en creux du Pont-Aven en 1980.



Montrés en 1986 à Pont-Aven, ils n'ont pas été montrés ailleurs depuis. En 2023, André Mérian décide de revisiter ses archives, des portraits inédits viennent alors s'ajouter à ce corpus. L'exposition à Zoème réunit 40 des 83 portraits dont est constitué 1984-1987, Portraits Pont-Aven .

Début : 2024-04-05

fin : 2024-06-01

Zoème 8 Rue Vian

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

