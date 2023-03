1983 + Paris Lip Sync, Come Back Années 80 – Théâtre de la Porte Saint-Martin (Paris) THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN, 12 mars 2023, PARIS.

Soirée spéciale années 80 avec 1983 + Paris Lip Sync « Come back » années 80. Le Théâtre de la Porte St-Martin s’associe avec le concours de playback “Paris Lip Sync” pour une soirée spéciale à l’occasion de la 100ème et dernière représentation de 1983. Paris Lip Sync (PLS) est un concours de playback organisé à Paris depuis 4 ans.Cette soirée permet à des expert.e.s en playback et autres artistes de salles de bains de s’affronter lors d’un concours en rivalisant d’audace et de créativité. Le Lip Sync est une forme de playback et l’art d’exagérer les mouvements de bouche pour coller au mieux au lyrisme et aux mimiques de l’interprète original.e de la chanson. 1983 à 16h : durée 1h30 suivi du Paris Lip Sync : durée 1h151983 Avec Chantal LadesouUne pièce de Jean Robert-CharrierMise en scène par l’auteurAvec Chantal Ladesou, Dominique Daguier, Clémence Ansault en alternance avec Adèle Royné, Michel Ansault, Anaïs Harté, Florence Janas en alternance avec Sabine MoindrotCollaboration artistique Guillaume MorinScénographie James BrandilyLumières Kellig Le BarsCostumes Michel DussarratChantal Ladesou est de retour sur la scène de la Porte Saint-Martin avec une comédie qui nous plonge au cœur des années 80, par l’auteur de Nelson. En 1983, après un succès fulgurant dans l’univers de la mode, Michèle Davidson décide de se couper totalement du monde – quelques mois seulement – pour retrouver l’inspiration. Sauf qu’on est en 2022 et qu’elle est toujours enfermée… Sa découverte de notre époque actuelle sera un véritable choc des cultures avec les années 80. Des épaulettes, des brushings, des paillettes, Chantal Ladesou, un vieux qui meurt et un téléphone à roulette… Tous les ingrédients pour le retour du Boulevard à la Porte Saint-Martin !Depuis le 1er décembre le spectacle est entièrement sonorisé pour le confort auditif des spectateurs« L’auteur de ce boulevard désopilant et énergique fait rire tout en invitant à réfléchir sur nos compulsions moutonnières dans le monde virtuel. » Télérama TTNuméro d’accès aux personnes à mobilité réduite : 01 42 08 00 32 1983 + PARIS LIP SYNC Come back années 80

THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN PARIS 18, boulevard Saint Martin Paris

Numéro d'accès aux personnes à mobilité réduite : 01 42 08 00 32

