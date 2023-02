1983, CIE NOVA – THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE, PARIS LA CITÉ UNIVERSITAIRE, 7 février 2023 00:00, PARIS.

1983, CIE NOVA – THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE, PARIS 1983. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-04-25 20:00. Tarif : 26.4 26.4 euros.

LA CITÉ UNIVERSITAIRE PARIS Paris . THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE présente ce spectacle 15 octobre 1983. Une poignée de jeunes entament une Marche pour l’Égalité et contre le Racisme qui les mènera de Marseille à Paris. Inspirés par Martin Luther King, ces marcheurs revendiquent leur place, en tant qu’enfants d’immigrés, dans la société française. À l’arrivée dans la capitale, 100 000 personnes les attendent. La marche a attiré l’attention des médias, et celle du Président Mitterrand. Euphorie. Mais euphorie passagère, sans lendemain. 1983, ce ne fut pas la réconciliation de la France avec ses enfants issus de l’immigration. Ce fut, en revanche, le « tournant de la rigueur » et l’adieu au projet de transformation sociale porté au pouvoir en 1981. Ce fut, aussi le début de la percée politique et médiatique du Front national. Autour de cette année pivot, la compagnie Nova bâtit un spectacle qui fait l’archéologie de nos renoncements, Distributionconception Alice Carré et Margaux Eskenazimise en scène Margaux Eskenaziécriture Alice Carréavec Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif Cisse, Anissa Kaki, Malek Lamraoui, Yannick Morzelle, Raphaël Naasz et Eva Ramiscénographie Julie Boillot Savarinlumière Mariam Rencycostumes Sarah Lazarocréation sonore Antoine Prostcréation vidéo Quentin Vigieradministration / production Paul Lacour-Lebouvierdiffusion Label Saison – Gwenaëlle Leyssieux Durée estimée 2h15 À partir de 14 ans.

Votre billet est ici.