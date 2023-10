Fête d’Halloween 1981 Avenue du 18 Juin 1940 Jurançon, 31 octobre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

A la maison pour tous de 16h à 19h : des ateliers sont proposés autour de la création à base de citrouille, du maquillage, de la décoration et quelques jeux.

Déambulation depuis la maison pour tous jusqu’à la médiathèque dès 19h, vous découvrirez le centre de loisirs et la médiathèque métamorphosés en maison hantée

Devant la médiathèque à 19h30, pour terminer cette journée autour d’un spectacle, distribution de bonbons et boum déguisée..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

1981 Avenue du 18 Juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the Maison pour Tous from 4pm to 7pm: workshops featuring pumpkin creations, make-up, decorations and games.

Stroll from the Maison pour Tous to the Médiathèque at 7pm, where you’ll discover the leisure center and the Médiathèque transformed into a haunted house

In front of the mediatheque at 7:30 p.m., to round off the day with a show, candy distribution and a fancy-dress party.

En la Maison pour Tous de 16:00 a 19:00: talleres de calabazas, pintura de caras, decoración y juegos.

Paseo desde la Maison pour Tous hasta la Médiathèque a las 19 h, donde descubrirá el centro de ocio y la Médiathèque transformada en una casa encantada

Frente a la mediateca, a las 19.30 h, para completar la jornada con un espectáculo, golosinas y una fiesta de disfraces.

Im Haus für alle von 16:00 bis 19:00 Uhr: Es werden Workshops angeboten, in denen Kürbiskreationen, Schminken, Dekoration und einige Spiele angeboten werden.

Umzug vom Maison pour tous bis zur Mediathek ab 19 Uhr: Sie werden das Freizeitzentrum und die Mediathek entdecken, die sich in ein Spukhaus verwandelt haben

Vor der Mediathek um 19:30 Uhr, um den Tag mit einer Show, der Verteilung von Süßigkeiten und einer Kostüm-Party abzuschließen.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Pau