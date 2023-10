Visite guidée dedans dehors – exposition Port (e) des océans 198 rue Beauvoisine Rouen, 3 décembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Découvrez l’exposition Rouen, Port(e) des Océans au musée Beauvoisine avec un guide qui vous emmènera, ensuite, dans la ville, à la rencontre des témoins de l’Histoire portuaire rouennaise..

2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

198 rue Beauvoisine

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Discover the Rouen, Port(e) des Océans exhibition at the Musée Beauvoisine with a guide who will then take you on a tour of the city, to meet the witnesses of Rouen?s port history.

Descubra la exposición Rouen, Puerto(e) de los Océanos en el Museo Beauvoisine con un guía, que le llevará después a recorrer la ciudad para conocer a los testigos de la historia portuaria de Rouen.

Entdecken Sie die Ausstellung Rouen, Port(e) des Océans im Musée Beauvoisine mit einem Führer, der Sie anschließend durch die Stadt führt, um Zeugen der Hafengeschichte von Rouen zu treffen.

