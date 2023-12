Exposition – Plombant ? Voyage au fil de la Seine, les trésors en plomb de l’estuaire 198 rue Beauvoisine Rouen, 16 juin 2023, Rouen.

Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-06-16 14:00:00

fin : 2024-03-05 18:00:00

À travers une sélection d’objets et de nombreux dispositifs de médiation, l’exposition entraîne les adultes et les enfants dans les différentes étapes d’une enquête passionnante retraçant l’utilisation de ce métal dans l’estuaire de la Seine pendant l’Antiquité.

Alors que l’actualité nous rappelle régulièrement la dangerosité du plomb, les recherches archéologiques illustrent un usage ancien de ce minerai dans notre région. Tout au long du XIXe siècle, de nombreux contenants funéraires en plomb d’époque romaine sont mis au jour dans l’estuaire de la Seine à l’occasion de découvertes fortuites.

Parcours à hauteur d’enfants, film d’animation, questions à clapets,

bande dessinée : la scénographie est particulièrement adaptée pour profiter en famille..

198 rue Beauvoisine

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES