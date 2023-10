HALLOWEEN PARTY AU WOODY PARK 198 avenue Mar de Lattre de Tassigny Fécamp, 31 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Votre parc vous propose une soirée halloween avec une chasse aux trésors mais aussi l’accès aux parcours d’accrobranche en nocturne.

Alors si vous voulez défier l’obscurité et les mauvais esprits, vous êtes les bienvenus !.

2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 23:00:00. .

198 avenue Mar de Lattre de Tassigny Woody Park

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Your park offers you a Halloween evening with a treasure hunt, as well as access to the accrobranche courses at night.

So if you want to defy the darkness and evil spirits, you’re more than welcome!

Su parque ofrece una velada de Halloween con búsqueda del tesoro, así como acceso nocturno a los cursos de escalada de árboles.

Así que si quieres desafiar a la oscuridad y a los malos espíritus, ¡eres más que bienvenido!

Ihr Park bietet Ihnen einen Halloween-Abend mit einer Schatzsuche, aber auch den Zugang zu den Hochseilgärten bei Nacht.

Wenn Sie also der Dunkelheit und den bösen Geistern trotzen wollen, sind Sie herzlich willkommen!

