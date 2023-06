Le tournoi des Olympiades 198 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Fécamp, 5 juillet 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Participez chaque mercredi en juillet / août aux tournois des Olympiades et tentez de remporter votre parcours d’accrobranche !

les mercredis de juillet et août à partir de 16h

Woody Park

12€ par personne.

198 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Woody Park

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Take part in the Olympiad tournaments every Wednesday in July and August, and try your hand at winning a treetop adventure course!

? Wednesdays in July and August from 4pm

woody Park

? 12? per person

Participe en los torneos olímpicos todos los miércoles de julio y agosto y pruebe suerte para ganar un curso de aventura en la copa de un árbol

los miércoles de julio y agosto a partir de las 16.00 h

parque Woody

? 12? por persona

Nehmen Sie jeden Mittwoch im Juli/August an den Olympiade-Turnieren teil und versuchen Sie, Ihren Baumkletterparcours zu gewinnen!

? Mittwochs im Juli und August ab 16 Uhr

woody Park

? 12? pro Person

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche