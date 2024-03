1979-2024. L’Iran en révolutions Cosmopolis Nantes, mardi 9 avril 2024.

1979-2024. L’Iran en révolutions Expositions, Films, Conférences, Concerts… 9 avril – 30 mai Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T13:30:00+02:00 – 2024-04-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T13:30:00+02:00 – 2024-05-30T18:00:00+02:00

Le 16 septembre 2022, Mahsa Amini, jeune Iranienne d’origine kurde, succombe aux coups de la police des moeurs pour « port incorrect du voile ». Son décès déclenche l’un des plus importants mouvements de contestation contre la République islamique depuis son instauration, en 1979.

Cette révolte, portée par une jeunesse qui n’a rien connu d’autre que le régime des Mollahs prend très vite le nom de Femme, Vie, Liberté. Les forces de sécurité peinent à contenir ce mouvement qui fédère femmes et hommes et le répriment avec violence. Une répression à huis clos alors que les journalistes n’ont aucune possibilité de travailler en Iran. Aujourd’hui encore, les arrestations, les procès expéditifs, les exécutions se poursuivent (au moins 834 en 2023).

Si les manifestations se sont estompées sous le coup de cette répression féroce, le soulèvement se poursuit aujourd’hui sous d’autres formes, et les observateurs estiment que plus rien ne sera comme avant.

L’espace Cosmopolis propose, du 8 avril au 30 mai 2024, un focus sur l’histoire récente de l’Iran, de la révolution islamique de 1979 à la révolte Femme, Vie, Liberté.

Au programme : des expositions, conférences, films, concerts organisés avec Géopolis-Brussels, le Collectif Femme, Vie, Liberté – Nantes, l’association Chat d’eau, l’École de design Nantes Atlantique, la Ligue des Droits de l’Homme, la Géothèque, le Cinématographe, les éditions Ça et là, le Katorza, le Centre culturel franco roumain.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

Photographie : Reza