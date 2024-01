1974 : la révolution des Œillets au Portugal Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Le 25 avril 1974 est à la fois un événement singulier, « le jour initial » accompli par de jeunes capitaines. Et un processus révolutionnaire aux multiples implications. Une transition singulière à la démocratie, par rupture et pacifique, sans négociation ni pacte d’oubli. Un nouvel horizon pour le Portugal.

Témoin de ce temps, Alécio de Andrade, jeune photographe aguerri, carioca, est arrivé à Lisbonne alors en ébullition, son Leica en bandoulière, envoyé par l’agence Magnum. Certaines de ses photos sont passées à la postérité, immortalisant telle ou telle figure célèbre de la révolution des Œillets. D’autres sont à redécouvrir, toujours prises à hauteur d’homme et de femme, souvent au ras du quotidien, pour saisir ces visages anonymes devenus icônes d’une mythologie bien vivante et féconde, celle du « 25 avril ». A travers certaines de ces photographies, Yves Léonard proposera un dialogue entre histoire et mémoire.

Yves Léonard, membre du Centre d’Histoire de Sciences Po (CHSP), docteur en histoire habilité à diriger des recherches (HDR) et diplômé de Sciences Po Paris, est l’auteur de nombreux ouvrages parus chez Chandeigne, notamment Histoire du Portugal contemporain (3e édition 2021) et Salazarisme et fascisme (nouvelle édition 2020). En 2023, il publie Lumière d’avril, Portugal 1974 et Sous les œillets la Révolution, toujours chez Chandeigne.

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau 75004 Paris

© Alécio de Andrade, ADAGP, Paris Révolution des oeillets au Portugal