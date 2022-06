1974 – Compagnie Temp’Suspendu TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

1974 – Compagnie Temp’Suspendu TNT – Terrain Neutre Théâtre, 2 juillet 2022, Nantes. 2022-07-02 Représentations les 1er et 2 juillet 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:20

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit / 8 € moins de 12 ans(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 1er et 2 juillet 2022 à 21h Comédie familiale intemporelle. Une salle d’attente médicale, celle du Dr Dupuy. Un homme entre, nous sommes en 2014. Une femme entre, nous sommes en 1974. Que s’est-il passé ? Comment et surtout pourquoi ces personnages se rencontrent pour la première fois dans cette singularité temporelle ? Ils font connaissance, chacun prend l’autre pour un illuminé…Un voyant décalé arrive avec légèreté, il vit aussi en 1974. Ses visions décalées pourront-elles aider les deux autres à comprendre le sens de leur rencontre ?Spectacle écrit par Jean Paul Le GuénicMise en scène : Manon DixneufInterprétation : Arthur Perraud, Margaux Tzakos et Sébastien LoiseauDurée : 1h20 TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

