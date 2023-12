De Bach à Rhim 197 Rue Paradis Marseille 6e Arrondissement, 21 octobre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-21 11:00:00

fin : 2024-01-21 19:00:00

Exposition d’oeuvres de Jacob Reymond.

Le propos de l’artiste Jacob Reymond est de traduire graphiquement la musique.



Ses oeuvres portent comme titre celui des pièces de musique. Plus prosaïquement on pourrait dire qu’il agit comme un magnétophone et que ses travaux « restituent » une interprétation. D’ailleurs certains musicologues et compositeurs comme Philippe Hersant ou Pascal Dusapin disent pouvoir « voir » pour les uns et « relire » pour les autres les ou leurs pièces musicales dans les oeuvres de Jacob Reymond. Une connaissance musicologique donne une dimension supplémentaire à la vision de l’exposition mais les qualités esthétiques de chaque oeuvre permettent à tous de pouvoir également l’apprécier.



Une partie de l’exposition est consacrée à des compositeurs allemands (de Bach à Rhim) et l’autre à aux musiciens contemporains français Philippe Hersant et Pascal Dusapin.

197 Rue Paradis Galerie Anna Tschopp

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



