Loto de la Montagnette 197 Route de Boulbon Barbentane, samedi 13 janvier 2024.

Barbentane Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-13 18:30:00

fin : 2024-01-13

Loto à la Salle des Fêtes.

Le Lions Club Avignon-Doyen organise un loto caritatif à la Salle des Fêtes.



Bénéfice au profit : d’une action environnementale autour de la Montagnette et des œuvres sociales du Lions club.



Nombreux lots de qualité à gagner: Produits des Manufactures Brun de Vian Tiran et Olivades, Vins, notamment Clos des Saumanes et Domaine André Brunel, Produits High Tech, Bons d’achats, cadeaux et beaucoup d’autres…

197 Route de Boulbon Salle des Fêtes

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



