Projections à la Salle des fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane, 3 janvier 2024, Barbentane.

Barbentane Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03

fin : 2024-01-03

Et si on se faisait une toile à Barbentane ?



L’association de cinéma ambulant La Strada vous donne rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour 2 séances ciné pour tous publics..

L’association de cinéma ambulant La Strada vous donne rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour 2 séances ciné pour tous publics.

Pour sa nouvelle séance cinéma, la Strada vous donne rendez-vous à la salle des Fêtes avec les bénévoles de l’association La Strada.



Au programme de cette séance :



– 17h : Le garçon et le héron – film d’animation de Hayao Miyazaki.

Avec Gavril Dartevelle, Soma Santoki, Padrig Vion.

L’histoire : Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.



– 20h : Perfect Days de Wim Wenders. VOSTFR.

Avec Koji Yakusho, Tokio Emoto,Arisa Nakano.

L’histoire : Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple, et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien.

EUR.

197 Route de Boulbon Salle des Fêtes

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



