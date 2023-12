Vente et dégustation à la ferme 1969 Route du Lac de Gioule Cazères-sur-l’Adour Catégories d’Évènement: Cazères-sur-l'Adour

Landes Vente et dégustation à la ferme 1969 Route du Lac de Gioule Cazères-sur-l’Adour, 13 décembre 2023, Cazères-sur-l'Adour. Cazères-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 11:30:00

fin : 2023-12-13 13:30:00 Porcs noirs gascon élevés en plein air disponible à la vente directement à la ferme, tous les 2ème mercredi du mois.

Possibilité de réserver , de livrer aux alentours et/ou vous le garder au frais le temps de vous libérer. Apéritif et dégustation offerte sur place de 11h30 à 13h30 PRODUIT FRAIS : 20€/kg

Chipolata / Xistora / Saucisse Toulouse / Côte échine / Côte filet / Rôti épaule / Rôti échine / Rôti filet / Coustous / Poitrine tranchée / Rouelle jambon CHARCUTERIE DÉCOUPE OU ENTIER 40€/kg

Saucisson / Chorizo / Lomo / Coppa / Ventreche plate / Boudin noir / Andouille au piment d’Espelette CONVERSES 7€ le bocal

Pâtés / boudins / hure JAMBON ENTIER (18mois d’affinages) : 55€ le kg / 65€ le kg désossé / 75€ tranché Mais aussi marché de produits locaux : fromage de brebis (24m. d’affinages) : 22€ le kg / gâteaux à la broche / fruits et légumes / pain frais / vins bios.

1969 Route du Lac de Gioule

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

