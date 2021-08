Oudon Oudon Loire-Atlantique, Oudon 1968 L’INVITATION – COLLECTIF DES VIES ÉPHÉMÈRES Oudon Oudon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Oudon

1968 L’INVITATION – COLLECTIF DES VIES ÉPHÉMÈRES Oudon, 28 août 2021, Oudon. 1968 L’INVITATION – COLLECTIF DES VIES ÉPHÉMÈRES 2021-08-28 20:00:00 – 2021-08-28 21:50:00 Lavanderie Théâtre 76 Rue de la Lavanderie

Oudon Loire-Atlantique Oudon 10 EUR 1968, année de révolution des mœurs ou de la prise de pouvoir par la chienlit ? Histoire de la libéralisation de la société ou histoire souvent fantasmée. Que nous reste-t-il de cette période ? Comment raconte-t-on ce bouleversement ?

Des femmes et des hommes des sixties ; des vies éphémères imaginées collectivement avant leur entrée en scène. Des douceurs partagées, des douleurs révélées, une invitation qui va changer leur vie. Spectacle en 2 parties, dont l’une d’elle est participative. Le public en petit groupe contribuera à construire l’identité des personnages qui seront ensuite joués sur scène. Mise en scène et voix off : Florian CAILLET / avec Cécile CHAPALAIN, Anne-Laure MACE, Catherine GUINEL, Fabian GAUDINEAU. “L’invitation 1968” est une comédie dramatique improvisée proposée par le Collectif les vies éphémères. +33 6 26 46 64 76 http://www.lavanderie-theatre.com/ 1968, année de révolution des mœurs ou de la prise de pouvoir par la chienlit ? Histoire de la libéralisation de la société ou histoire souvent fantasmée. Que nous reste-t-il de cette période ? Comment raconte-t-on ce bouleversement ?

Des femmes et des hommes des sixties ; des vies éphémères imaginées collectivement avant leur entrée en scène. Des douceurs partagées, des douleurs révélées, une invitation qui va changer leur vie. Spectacle en 2 parties, dont l’une d’elle est participative. Le public en petit groupe contribuera à construire l’identité des personnages qui seront ensuite joués sur scène. Mise en scène et voix off : Florian CAILLET / avec Cécile CHAPALAIN, Anne-Laure MACE, Catherine GUINEL, Fabian GAUDINEAU. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Oudon Autres Lieu Oudon Adresse Lavanderie Théâtre 76 Rue de la Lavanderie Ville Oudon lieuville 47.34489#-1.28922