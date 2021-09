Saint-Nazaire Sous-marin espadon Loire-Atlantique, Saint-Nazaire 1964 : mission vers la banquise Sous-marin espadon Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

1964 : mission vers la banquise Sous-marin espadon, 18 septembre 2021, Saint-Nazaire. 1964 : mission vers la banquise

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Sous-marin espadon

L’Espadon est le premier sous-marin de la Marine nationale française à plonger sous les glaces au pôle Nord. À bord, les 65 hommes à bord expérimentent les conditions polaires. À votre tour, descendez à l’intérieur du « bateau noir » pour un voyage sonore avec Marc le reporter pour les adultes ou avec Jean le bidou pour les jeunes. Objet de collection de l’Écomusée, l’Espadon est le seul sous-marin présenté à flot en France.

Gratuit pour le week-end des Journées du Patrimoine. Durée 40 min. Réservation fortement conseillée. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans).

Visite libre audioguidée du sous-marin Espadon Sous-marin espadon Avenue de la Forme-Ecluse Quartier Ville Port, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Sous-marin espadon Adresse Avenue de la Forme-Ecluse Quartier Ville Port, 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire lieuville Sous-marin espadon Saint-Nazaire