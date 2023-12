Réveillon de la Saint Sylvestre de Soyaux 196 avenue du Général de Gaulle Champniers Catégories d’Évènement: Champniers

Charente Réveillon de la Saint Sylvestre de Soyaux 196 avenue du Général de Gaulle Champniers, 31 décembre 2023, Champniers. Champniers Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 18:30:00

fin : 2023-12-31 04:00:00 Fêtez le Réveillon de la Saint Sylvestre à l’espace Henri Matisse à Soyaux.

Traiteur Stéphane Dumont .Animation assurée par un orchestre

Parking sous surveillance

Réservation jusqu’au 15 décembre au 06 38 41 11 45.

196 avenue du Général de Gaulle Espace Matisse

Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d'Évènement: Champniers, Charente Code postal 16430 Lieu 196 avenue du Général de Gaulle Adresse 196 avenue du Général de Gaulle Espace Matisse Ville Champniers Departement Charente

