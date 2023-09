Compétition de mini-bowling 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc, 20 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Envie d’un peu de compet’ autour d’un verre ?



À partir du 20 août, le PlanB lance sa compétition de mini-bowling !

Chaque 3ème dimanche du mois dès 18h30, venez-vous affronter en équipe et tenter de remporter la première place tant convoitée..

2023-08-20 18:30:00 fin : 2023-08-20 21:30:00. .

196 Avenue de Courmayeur Plan B Hôtel – Living Chamonix

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Fancy a bit of competition over a drink?



From August 20, PlanB launches its mini-bowling competition!

Every 3rd Sunday of the month from 6.30pm, come and compete as a team for the coveted first place.

¿Le apetece un poco de competición tomando una copa?



A partir del 20 de agosto, PlanB lanza su concurso de minibowling.

Todos los terceros domingos de mes a partir de las 18.30 h, ven a competir por equipos e intenta ganar el codiciado primer puesto.

Lust auf einen kleinen Wettkampf bei einem Drink?



Ab dem 20. August startet das PlanB einen Minibowling-Wettbewerb!

Jeden dritten Sonntag im Monat ab 18:30 Uhr können Sie in Teams gegeneinander antreten und versuchen, den begehrten ersten Platz zu erringen.

Mise à jour le 2023-08-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc