La Mini-Boom des Kids 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc, 20 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-20 17:00:00

Animé par Kenzie The DJ, la mini-boom des Kids c’est LE moment des enfants. Une boom ludique, avec de nombreuses animations et des surprises..

196 Avenue de Courmayeur Plan B Hôtel – Living Chamonix

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



