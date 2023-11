DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS 196 Allée des Vosges Thaon-les-Vosges, 2 décembre 2023, Thaon-les-Vosges.

Thaon-les-Vosges,Vosges

Venez admirer Saint Nicolas lors de son célèbre défilé : Départ du cortège à 17h30 depuis le parking du Super U qui arpentera les rues jusqu’à la Rotonde.. Tout public

Samedi 2023-12-02 17:30:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. 0 EUR.

196 Allée des Vosges

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



Come and admire Saint Nicolas in his famous parade: the procession departs from the Super U parking lot at 5.30pm and winds its way through the streets to the Rotonde.

Venga a ver a San Nicolás en su famoso desfile: la procesión sale del aparcamiento de la Super U a las 17.30 h y serpentea por las calles hasta la Rotonde.

Kommen Sie und bewundern Sie den Heiligen Nikolaus bei seinem berühmten Umzug: Der Umzug startet um 17:30 Uhr vom Parkplatz des Super U und führt durch die Straßen bis zur Rotonde.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT EPINAL ET SA REGION