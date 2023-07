Salon Habitat Aix-en-Provence 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence, 13 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La première édition du Salon Habitat d’Aix-en-Provence se tiendra à l’Arena du Pays d’Aix. Ce salon mettra en avant de nombreux spécialistes de la construction, de la rénovation, de l’aménagement, du jardin et de la décoration..

2023-10-13 10:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. EUR.

1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Arena du Pays d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The first Salon Habitat d’Aix-en-Provence will be held at the Arena du Pays d’Aix. The show will feature numerous specialists in construction, renovation, furnishings, gardening and decoration.

El primer Salón Hábitat de Aix-en-Provence se celebrará en el Arena du Pays d’Aix. El salón reunirá a numerosos especialistas de la construcción, la renovación, el acondicionamiento, la jardinería y la decoración.

Die erste Ausgabe der Habitat-Messe von Aix-en-Provence findet in der Arena du Pays d’Aix statt. Auf dieser Messe werden zahlreiche Spezialisten aus den Bereichen Bauen, Renovieren, Einrichten, Garten und Dekoration vertreten sein.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence