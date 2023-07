CONCOURS DE PÉTANQUE AMATEUR 195 RUE DES GRANDS JARDINS Dompaire, 14 juillet 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Concours de pétanque amateur 10 euros la doublette, 1 licencié par équipe. Récompenses au classement, buvette et restauration sur place. Renseignements au 0630447279.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 09:30:00 fin : 2023-07-14 22:00:00. 10 EUR.

195 RUE DES GRANDS JARDINS

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Amateur pétanque competition 10 euros per doublette, 1 licensee per team. Prizes awarded on classification, refreshments and catering on site. Information on 0630447279.

Competición de petanca para aficionados, 10 euros por doble, 1 titular de licencia por equipo. Premios tras la clasificación, bar y catering in situ. Información en el 0630447279.

Boule-Wettbewerb für Amateure 10 Euro pro Doublette, 1 Lizenzinhaber pro Team. Belohnungen für die Platzierung, Getränke und Essen vor Ort. Auskünfte unter 0630447279.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT MIRECOURT