Le Freeing Escape Game de Saint-Maximin, noté 4,8/5 sur Google avec plus de 1 000 avis positifs, se trouve près de Chantilly, Compiègne et à quelques kilomètres de Paris. Il propose 15 enquêtes palpitantes à résoudre dans des décors réalistes grandeur nature ! À faire entre amis ou en famille !.

23 EUR.

195 Rue Claire Lacombe

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France



The Freeing Escape Game in Saint-Maximin, rated 4.8/5 on Google with more than 1,000 positive reviews, is located near Chantilly, Compiègne and a few miles from Paris. It offers 15 thrilling investigations to be solved in realistic life-size settings! To do with friends or family!

El Juego de Escape Liberador de Saint-Maximin, con una puntuación de 4,8/5 en Google y más de 1.000 opiniones positivas, está situado cerca de Chantilly, Compiègne y a pocos kilómetros de París. ¡Ofrece 15 emocionantes investigaciones para resolver en escenarios realistas a tamaño real! ¡Para hacer con amigos o en familia!

Das Freeing Escape Game in Saint-Maximin, das auf Google mit 4,8/5 und über 1000 positiven Bewertungen bewertet wurde, befindet sich in der Nähe von Chantilly, Compiègne und nur wenige Kilometer von Paris entfernt. Es bietet 15 spannende Fälle, die es in realistischen Kulissen in Lebensgröße zu lösen gilt! Machen Sie es mit Freunden oder der Familie!

