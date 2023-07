Journée Cuisiner les plantes sauvages 195 route de la Chabanade Solignac-sous-Roche, 20 août 2023, Solignac-sous-Roche.

Solignac-sous-Roche,Haute-Loire

Découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales et préparer un déjeuner à base de la cueillette. L’occasion de découvrir les plantes sauvages, encore trop méconnues et pourtant si intéressantes à beaucoup de points de vue. Sur réservation..

2023-08-20 10:00:00 fin : 2023-08-20 17:00:00. EUR.

195 route de la Chabanade Besse

Solignac-sous-Roche 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover edible and medicinal wild plants and prepare a lunch based on the harvest. An opportunity to discover wild plants, still too little-known yet so interesting in so many ways. Reservations required.

Descubra plantas silvestres comestibles y medicinales y prepare un almuerzo a base de lo que recoja. Una oportunidad para descubrir plantas silvestres aún poco conocidas, pero tan interesantes desde muchos puntos de vista. Reserva obligatoria.

Entdecken Sie essbare und medizinische Wildpflanzen und bereiten Sie aus dem Gesammelten ein Mittagessen zu. Die Gelegenheit, wilde Pflanzen zu entdecken, die noch viel zu unbekannt und doch in vielerlei Hinsicht so interessant sind. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron