La journée de Noël au Domaine de La Brillane 195 Route de Couteron Aix-en-Provence, 16 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Domaine de La Brillane ouvre ses porte le temps d’une journée féérique !

Visites et dégustations, jeux d’arcades, atelier autour de la truffe, concert de musique swing et de Gospel, vin chaud, exposants, huile d’olive, restauration toute la journée..

2023-12-16 11:00:00 fin : 2023-12-16 21:00:00. .

195 Route de Couteron Domaine de la Brillane

Aix-en-Provence 13080 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Domaine de La Brillane opens its doors for a magical day!

Visits and tastings, arcade games, truffle workshop, swing and gospel concerts, mulled wine, exhibitors, olive oil, all-day catering.

El Domaine de La Brillane abre sus puertas para una jornada mágica

Visitas y degustaciones, juegos recreativos, taller de trufas, conciertos de swing y gospel, vino caliente, expositores, aceite de oliva y catering durante todo el día.

Die Domaine de La Brillane öffnet ihre Tore für einen märchenhaften Tag!

Besichtigungen und Verkostungen, Arkadenspiele, Trüffelworkshops, Swing- und Gospelkonzerte, Glühwein, Aussteller, Olivenöl, Essen und Trinken den ganzen Tag über.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence