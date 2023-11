Soirée théâtre : Une véritable cure de bien-être par la troupe du Strapontin 195, Le Village Peyrins, 25 novembre 2023, Peyrins.

Peyrins,Drôme

L’association Animation et Loisirs d’Arthemonay organise une soirée théâtrale à la salle des fêtes de Peyrins !



La troupe du Strapontin est heureuse de jouer « Une véritable cure de bien-être » , comédie de Stéphane Roget , mise en scène Elisabeth Faisant..

195, Le Village Salle des fêtes

Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Animation et Loisirs d’Arthemonay association is organizing a theatrical evening at the Peyrins village hall!



La troupe du Strapontin is delighted to perform « Une véritable cure de bien-être », a comedy by Stéphane Roget, directed by Elisabeth Faisant.

La asociación Animation et Loisirs d’Arthemonay organiza una velada teatral en la sala de fiestas de Peyrins



La troupe du Strapontin está encantada de representar « Une véritable cure de bien-être », una comedia de Stéphane Roget, dirigida por Elisabeth Faisant.

Der Verein Animation et Loisirs d’Arthemonay organisiert einen Theaterabend im Festsaal von Peyrins!



Die Theatergruppe « Le Strapontin » freut sich, « Une véritable cure de bien-être » , eine Komödie von Stéphane Roget, unter der Regie von Elisabeth Faisant zu spielen.

