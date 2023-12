Le Fabuleux Noël des tout-petits 195 avenue Sylvain Gautier Beaurecueil, 13 décembre 2023, Beaurecueil.

Beaurecueil Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 09:30:00

fin : 2023-12-13 16:30:00

Le Fabulieu vous invite à vivre pleinement les instants magiques de Noël en famille le mercredi 13 décembre (0 à 8 ans) !



Pull et tenue de Noël vivement conseillés !.

Au programme de cette journée festive :



Animations jeux en libre accès de 9h30 à midi pour les 0 – 8 ans avec la Ludo’sphère



Animation danses et comptines de Noël en anglais pour les 1 – 5 ans.



➡️ 10h : 1 – 3 ans

Réservation : https://www.helloasso.com/associations/le-fabulieu/evenements/animation-de-noel-1-3-ans



➡️ 11h : 3 – 5 ans

Réservation : https://www.helloasso.com/associations/le-fabulieu/evenements/animation-de-noel-danse-et-jeux-3-5-ans



Atelier confection de décorations de Noël pour les 2 – 8 ans avec Le Colibri Aix.

Création de sapin à accrocher, boule de noël et couronne de Noël selon l’âge des enfants.



➡️ 14h30 : 4 – 8 ans

Réservation : https://www.helloasso.com/associations/le-fabulieu/evenements/atelier-creatif-special-noel-4-7-ans



➡️ 15h30 : 2 – 3 ans

Réservation : https://www.helloasso.com/associations/le-fabulieu/evenements/atelier-creatif-special-noel-2-3-ans



⚠️ Inscriptions obligatoires pour chaque activité.

Possibilité de rester toute la matinée ou tout l’après-midi pour profiter des jeux et autres animations une fois l’inscription aux activités réglée.



️ Tarifs pour un ou deux accompagnants et un enfant : 15€ pour les adhérents, 18€ pour les non adhérents.

5€ pour chaque enfant supplémentaire.



☕ Boisson chaude inclus.

Biscuits de Noël en vente sur place toute la journée.

EUR.

195 avenue Sylvain Gautier Le Fabulieu – Tiers-lieu du Château de Beaurecueil

Beaurecueil 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-10 par Grand Site Concors Sainte-Victoire