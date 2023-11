Atelier yoga enfant 5 – 8 ans 195 avenue Sylvain Gautier Beaurecueil, 3 novembre 2023, Beaurecueil.

Beaurecueil,Bouches-du-Rhône

Contrairement aux idées reçues, les enfants sont très réceptifs au bien-être même s’ils ne l’expriment pas comme les adultes !

Un cours de 2h destiné aux 5 – 8 ans, proposé pendant les vacances scolaires..

2023-11-03 14:30:00 fin : 2023-11-03 16:30:00. EUR.

195 avenue Sylvain Gautier Le Fabulieu – Tiers-lieu du Château de Beaurecueil

Beaurecueil 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Contrary to popular belief, children are very receptive to well-being, even if they don’t express it in the same way as adults!

A 2-hour course for 5 – 8 year-olds, offered during school vacations.

Contrariamente a la creencia popular, los niños son muy receptivos al bienestar, ¡aunque no lo expresen de la misma manera que los adultos!

Curso de 2 horas para niños de 5 a 8 años, ofrecido durante las vacaciones escolares.

Entgegen der landläufigen Meinung sind Kinder sehr empfänglich für Wohlbefinden, auch wenn sie es nicht wie Erwachsene ausdrücken!

Ein zweistündiger Kurs für 5- bis 8-Jährige, der während der Schulferien angeboten wird.

Mise à jour le 2023-10-29 par Grand Site Concors Sainte-Victoire