Sppoky Halloween des tout-petits 195 avenue Sylvain Gautier Beaurecueil, 1 novembre 2023, Beaurecueil.

Beaurecueil,Bouches-du-Rhône

Les tout-petits aussi ont droit à leur Halloween ! (De 0 à 6 ans)

Pendant 2h, participez à différentes activités autour de la danse et du jeu : concours de déguisements, course de balais, jeux sensoriels, momification, customisation de mini-citrouilles….

2023-11-01 09:30:00 fin : 2023-11-01 11:30:00. .

195 avenue Sylvain Gautier Le Fabulieu

Beaurecueil 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Toddlers can have their Halloween too! (Ages 0 to 6)

For 2 hours, take part in a variety of dance and play activities: costume contest, broom race, sensory games, mummification, mini-pumpkin customization…

¡Los más pequeños también pueden disfrutar de Halloween! (de 0 a 6 años)

Durante 2 horas, participe en diversas actividades en torno a la danza y el juego: concurso de disfraces, carrera de escobas, juegos sensoriales, momificación, personalización de mini calabazas…

Auch die Allerkleinsten haben ein Recht auf Halloween! (Von 0 bis 6 Jahren)

Nehmen Sie zwei Stunden lang an verschiedenen Aktivitäten rund um Tanz und Spiel teil: Kostümwettbewerb, Besenrennen, Sinnesspiele, Mumifizierung, Anpassen von Mini-Kürbissen…

Mise à jour le 2023-10-17 par Grand Site Concors Sainte-Victoire