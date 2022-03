1945, le rapatriement des prisonniers, déportés, travailleurs et réfugiés Caen, 14 mars 2022, Caen.

1945, le rapatriement des prisonniers, déportés, travailleurs et réfugiés Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-Hommes Caen

2022-03-14 – 2022-05-09 Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-Hommes

Caen Calvados

La ville de Caen propose une exposition historique présentant, à l’aide de documents d’archives, de photographies et de documents graphiques comment, dans une Europe dévastée par la guerre, des milliers de prisonniers de guerre, de déportés, de travailleurs et de réfugiés, regagnèrent la France.

1945, le rapatriement des prisonniers, déportés travailleurs et réfugiés : êtes-vous prêts à les accueillir ?

Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitule. La guerre est terminée en Europe et la France, comme les autres pays vainqueurs, est en liesse. Cependant, pour plus d’un million de personnes, l’épreuve n’est pas finie. Des centaines de milliers de prisonniers de guerre et de travailleurs civils, des dizaines de milliers de déportés ayant réchappé à l‘enfer des camps, qu’ils soient français ou réfugiés ayant laissé de la famille en France, attendent de regagner leur patrie de naissance ou d’adoption.

Dans une Europe dévastée par la guerre et avec des moyens très limités, Henri FRÉNAY, ministre des prisonniers, déportés et réfugiés et ses équipes, en France dans les centres de rapatriement ou en mission dans les anciens territoires occupés par le Reich, organisent et mettent en œuvre une des plus formidables opérations de rapatriement du 20e siècle.

À l’aide d’archives, de photographies et autres documents graphiques, issus des fonds du Service historique de la Défense de Caen et de Vincennes, ainsi que ceux des archives départementales du Calvados, des archives municipales de Caen, du Mémorial de la Shoah et de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, cette exposition présente comment, en quelques mois, au prix d’un travail titanesque et grâce à l’efficacité de son organisation, la majeure partie des prisonniers de guerre, survivants de la déportation, travailleurs et réfugiés, purent regagner la France.

De nouveau libres et ayant enfin retrouvé une identité, leur qualité d’être humain et pour les plus heureux d’entre eux leurs proches, les rapatriés doivent maintenant se reconstruire dans un pays qui panse ses plaies et ne répond pas toujours à leurs attentes.

Photo : Rapatriés c. Mémorial de la Shoah, ref. S11FP2a_10b

