1945-1960 Les origines de la guerre froide.

1945-1960 Les origines de la guerre froide., 24 novembre 2022, . 1945-1960 Les origines de la guerre froide.



2022-11-24 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-24 16:00:00 16:00:00 EUR 6 6 Première d’une série de trois, cette conférence reviendra sur le mécanisme qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a fait voler en éclat l’unité des Alliés victorieux du nazisme.

Nous verrons comment, en quelques années, l’URSS est devenue un adversaire acharné des Occidentaux et comment la guerre froide est devenue un élément structurant des relations internationales contemporaines Conférence animée par Nicolas Badalassi, Maître de conférences HDR en histoire contemporaine, Responsable du Master Géostratégie Défense et Sécurité Internationale dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville