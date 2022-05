1943, mes vingt ans Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

1943, mes vingt ans Bourges, 27 mai 2022, Bourges. 1943, mes vingt ans Bourges

2022-05-27 18:30:00 13:30:00 – 2022-05-27 17:30:00

Bourges Cher Lecture mise en scène et interprétée par Jean-Paul Zennacker en partenariat avec l’association des amis du Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher Spectacle : 1943, mes vingt ans direction.archives@departement18.fr +33 2 48 55 82 60 http://resistance-deportation18.fr/ Lecture mise en scène et interprétée par Jean-Paul Zennacker en partenariat avec l’association des amis du Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher Association des amis du Musée de la Resistance et de la Déportation

Bourges

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

1943, mes vingt ans Bourges 2022-05-27 was last modified: by 1943, mes vingt ans Bourges Bourges 27 mai 2022 bourges cher

Bourges Cher