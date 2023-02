1943, la destruction des anciens quartiers de la rive nord du Vieux-Port et l’action du service des Monuments Historiques Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

1943, la destruction des anciens quartiers de la rive nord du Vieux-Port et l'action du service des Monuments Historiques Centre Bourse, 28 février 2023, Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhone Frédéric Aubanton, est architecte des Bâtiments de France: il évoquera le contexte patrimonial et urbain, local et national, qui a précédé le dynamitage et fera le bilan de l’action du service des monuments historiques avant, pendant, et après ce crime de guerre.



Entrée libre dans la limite des places disponibles à l’auditorium du musée. Dans le cadre des commémorations des rafles et destruction des vieux quartiers de Marseille, le musée d’histoire propose une conférence de Frédéric Aubanton. https://musees.marseille.fr/ Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement

